'సిగ్గు లేకుండా అలా!.. మహిళల కన్నీటిలో టీడీపీ కొట్టుకుపోతుంది'

ఆడవాళ్ల మాన, ప్రాణాలతో చంద్రబాబు సహా ఆయన మంత్రులంతా చెలగాటం ఆడుతున్నారని ఎమ్మెల్యే రోజా తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

YSRCP MLA Roja was fired on AP CM Chandrababu naidu and ministers. she alleged that they are attacking women