మోడీతో జగన్ భేటీ: టిడిపి డొంక తిరుగుడు, మోడీని అవమానించడం కాదా?

ఓ ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్న వైయస్ జగన్ మోడీని కలవడాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు తప్పు పడుతున్నారు. ఇది ఏ మేరకు సమంజసమనేది ప్రశ్న.

English summary

Andhra Pradesh Telugu Desam party (TDP) leaders are in hurry to criticise YSR Congress party president YS Jagan for meeting PM Narendra Modi.