ఆ ఇద్దరు: జగన్ రాజకీయాలకు ఎదురొడ్డి.. పులివెందులలో టీడీపీని విస్తరిస్తున్నారట!

ప్రత్యర్థికి కంచుకోట లాంటి రాజకీయ శిబిరంలో పావులు కదపడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. ఇక్కడ పొలిటికల్ గేమ్ ను జీరో నుంచి మొదలుపెట్టాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి.. ఆ పనిని భుజానికెత్తుకోవడం అనేక సవాళ్లతో కూడుకున్న ప

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 10:28 [IST]

English summary

Legislative council deputy chairman Swami Goud, and Rayalaseema Tdp director Ramgopal Reddy, both are seriously planning to grab Jagan's vote bank in coming future