కార్యకర్త తన ఆవేదనను పూర్తిగా వినిపించకుండానే లోకేష్ సిబ్బంధి ఆయన్ను మధ్యలోనే అడ్డుకున్నారు.

English summary

A Telugu Desam party activist was raised a question infront Minister Nara Lokesh regarding party cadre. He alleged that party high command was not caring them