జగన్ వల్లే రవికిరణ్ బలి, తప్పేంటో పోలీసులే తేలుస్తారు!: ఎమ్మెల్యే అనిత

రవికిరణ్ చేసిన తప్పేంటో పోలీసులే తేలుస్తారని స్పష్టం చేశారు. వైసీపీ అధినేత జగన్ పన్నుతున్న కుట్రలకు రవికిరణ్ లాంటి వ్యక్తులు బలవుతున్నారని ఆరోపించారు.

tdp mla anita over political punch issue

