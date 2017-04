బుద్దా వెంకన్న ఏ ధైర్యంతో ఈ మాటన్నారో గానీ.. లోకేష్‌ను ఇక్కడినుంచి పోటీకి దింపడం మాట అటుంచితే.. ఇలాంటి సవాళ్లు లోకేష్ పొలిటికల్ కెరీర్‌ను ప్రమాదంలో పడేయడం ఖాయం.

Story first published: Thursday, April 20, 2017, 15:16 [IST]

English summary

Tdp MLC Buddha Venkanna challenged Ysrcp President Jagan to compete with Lokesh, that too in Pulivendula constituency.