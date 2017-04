ముందస్తు ఎన్నికలకు టిడిపి రెఢీ, కానీ వాస్తవాలు చూడాలంటున్న నేతలు, ఎందుకంటే?

ముందస్తు ఎన్నికలకు సిద్దంగా ఉండాలని టిడిపి చీఫ్ చంద్రబాబునాయుడు చెప్పడం వెనుక పెద్ద వ్యూహమే ఉందని పార్టీ నాయకులు చెబుతున్నారు. మైనార్టీలు, బడుగు, బలహీనవర్గాలు నివసించే ప్రాంతాల్లో టిడిపికి ఓట్లు పెరిగ

English summary

Tdp planning to early elections in the Andhra pradesh state.it is said that voting percent increased after 2014 assembly elections.so , tdp planning to early electons said pary leaders