మాచవరం మండలంలోని వేమవరం తెలుగుదేశం సర్పంచ్ శ్రీనివాసరావు దారుణహత్యకు గురయ్యారు. సోమవారం రాత్రి ఆయన ఇంట్లోకి చొరబడిన దుండగులు నిద్రిస్తున్న శ్రీనివాసరావును నరికి చంపారు.

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 8:52 [IST]

TDP sarpanch murdered in guntur district on Monday night.

