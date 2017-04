ఏపీలో ముందస్తు ఖాయమే!?: 2018లోనే ఎన్నికలన్న టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ!

రాష్ట్రంలో ముందస్తు ఎన్నికలు జరిగే అవకాశముందని, అదే గనుక జరిగితే 2018లో విజయం మనదేనని ఆయన ధీమాగా చెప్పారు.

English summary

Tdp MLC Dorababu made some interesting comments on early elections. He said elections will be held in 2018 in Andhrapradesh