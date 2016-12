విధ్యార్థినులను లైంగికంగా వేధిస్తోన్న టీచర్ ,తల్లిదండ్రులు ఏం చేశారంటే

ప్రతిరోజూ మద్యం తాగి వస్తూ విధ్యార్థినులను లైంగికంగా వేధిస్తోన్న టీచర్ పై దేహశుద్ది చేశారు విధ్యార్థినుల తల్లిదండ్రులు.గదిని శుభ్రం చేసే పేరుతో విధ్యార్థినులను నెల్లూరు :భావి లైంగికంగా వేధిస్తున్నాడు.

English summary

srinivasulu working as a school teacher at aroor in nellore district, he sexual harassment on girls everyday, villagers attack on teacher.