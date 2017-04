తెలుగు మీడియం దండగ, ర్యాంకులు రావు: మంత్రి నారాయణ

తెలుగు మీడియం దండగ అని, తెలుగు మీడియంలో చదివితే ర్యాంకులు రావని చెప్పుకొచ్చారు మున్సిపల్‌ శాఖ మంత్రి నారాయణ. నంద్యాలలోని మున్సిపల్ స్కూలులో తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడుతూ ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Kurnool: Municipal Minister Narayana told to the parents of Municipal School Students that Telugu Medium is Waste, Students can't get ranks. He also told that by studying english medium students can get ranks.