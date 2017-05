మిర్చి పంటకు కేంద్రం గిట్టుబాటు ధర కల్పించడాన్ని అటు వైసిపి, ఇటు తెలుగుదేశం పార్టీ సొమ్ము చేసుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.

English summary

After YSR Congress Party now, Telugudesam claims credit of mirchi price hike.