అధికారముందని అడ్డుకుంటే, ఇక ఓడిస్తాం: మంత్రికి టిడిపి హెచ్చరిక

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెం నియోజకవర్గంలో టిడిపి నేతలు మంత్రి, బీజేపీ నేత మాణిక్యల రావుపై నిప్పులు చెరుగుతున్నారు.

Telugudesam party leaders target Minister and BJP leader Manikyala Rao.

