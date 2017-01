చిరంజీవి, వంగవీటి రంగా ఫ్లెక్సీల చించివేత: బైఠాయింపు, ఉద్రిక్తత

కృష్ణా జిల్లాలో దుండగులు చిరంజీవి, వంగవీటి రంగా ఫ్లెక్సీలను చించేశారు. దీంతో కైకలూరు రోడ్డుపై తీవ్ర ఉద్రిక్తత వాతావరణం చోటు చేసుకుంది.

English summary

Tension prevailed at Atapaka village of Krishna district of Andhra Pradesh, as misceants torned of the floxix of Congress leader and Maga star Chiranjeevi and Vangaveeti Ranga.