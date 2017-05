నారాయణ కొడుకు వాడిన కారు నాది కాదు, డబ్బులు కట్టలేక అమ్మేశా: పవన్ కళ్యాణ్

ఏపీ మంత్రి పీ నారాయణ తనయుడు నిషిత్ ఉపయోగించిన కారు తనది కాదని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గురువారం నాడు వెల్లడించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Jana Sena chief Pawan Kalyan on Thursday said, that was not my car which was used by Nishith.