జయలలిత ఆప్తుడి మెడకు ఉచ్చు: శేఖర్ రెడ్డి పుణ్యమే !

ఇసుక క్వారీల వ్యాపారం చేసే ప్రముఖ కాంట్రాక్టర్ బాబు శేఖర్ రెడ్డి అలియాస్ శేఖర్ రెడ్డి కారణంగా ఇప్పుడు తమిళనాడు సీఎస్ రామ్మోహన్ రావు పీకలలోతు కష్టాల్లో పడ్డారు.

English summary

The Income Tax on Wednesday conducted raid at Tamil Nadu Chief Secretary Rammohan Rao’s residence in from Anna Nagar area of Chennai in Tamil Nadu to Andhra pradesh Chitthur. Reportedly, the raid is in connection with Rao’s alleged links sand mining baron Babu Sekar Reddy.