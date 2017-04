అరవైలో ఇరవై, చంద్రబాబు ఆరోగ్యరహస్యమిదే, మెనూ ఇదే!

ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు 68 ఏళ్ళకు చేరుకొన్నారు.62 ఏళ్ళ వయస్సులో ఆయన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సుదీర్ఘంగా పాదయాత్ర నిర్వహించారు.ఈ వయస్సులో కూడ ఆయన ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఆయన ఆహరపు అల

English summary

Andhra pradesh chief minister Chandrababu naidu health secret is food habits, Every day without fail he eat one egg. he take liqqidized pulses and egg whites for breakfast. in between , he take a fruit.