"ఆ పదానికి పేటెంట్ చంద్రబాబే!, చీకటి ఒప్పందాలు.. వెన్నుపోటు ఉదంతాలు"

మానవ హక్కుల సంఘాలు అంతర్జాతీయంగా ఫిర్యాదు చేయడం ఇంతకుముందు కూడా జరిగిందని గుర్తుచేశారు. ఎర్రచందనం కూలీల ఎన్ కౌంటర్ పై గతంలో చంద్రబాబును మానవహక్కుల సంఘాలు అడ్డుకున్న మాట వాస్తవం కాదా? అని ప్రశ్నించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Ysrcp leader Vasireddy Padma criticized CM Chandrababu Naidu's U.S tour regarding E-mail's issue. She said Chandrababu has the patent on the word 'conspiracy'