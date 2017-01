'గమనించండి.. ప్రత్యేక హోదాకు, ప్యాకేజీకి తేడా లేదు'

ప్రత్యేక హోదా, ప్రత్యేక ప్యాకేజీకి తేడా లేదని, దీనిని ప్రజలు గమనించాలని మంత్రి పత్తిపాటి పుల్లారావు శుక్రవారం నాడు చెప్పారు. ప్రత్యేక హోదాతో వచ్చే నిధులు ప్యాకేజీ ద్వారా ఇస్తామంటేనే ఒప్పుకున్నామన్నారు

English summary

There is no difference between Status and Package.