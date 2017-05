జీవితంలో సంతోషమే లేదు: చంద్రబాబు ప్రభుత్వం సర్వేలో ఆసక్తికరం

ఏపీలో పాలనను మరింత పారదర్శకం చేయాలన్న ఆలోచనతో పలు అంశాలపై చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక సర్వే చేయించింది. ఈ సర్వేలో ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. ముఖ్యంగా జీవితంలో సంతృప్తి లేదని ఎక్కువమంది చెప్పారు.

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 13:42 [IST]

Many Andhra Pradesh people said that there is no happy in life.