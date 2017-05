పవన్ కళ్యాణ్ స్థాపించిన జనసేన పార్టీలో కార్యకర్తలు తప్ప నేతలు ఉండరనే సంకేతాలు వెలువడుతున్నాయి. కార్యకర్తల ఎంపికలో ఆచితూచి వ్యవహరిస్తున్న జనసేన.. పార్టీ నిర్మాణంలో వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తోంది.

It is said that there is no posts in Jana Sena party.