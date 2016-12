ఫేస్ బుక్ లో పరిచయమయ్యారు. గుళ్ళో పెళ్ళిచేసుకొన్నారు. తర్వాత ఏమైందంటే

ప్రేమించి పెళ్ళిచేసుకొని వంచించిన యువకుడిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతోంది ఓ యువతి,. విజయవాడ పటమటకు చెందిన ఓ యువతి ని హేమంత్ అనే యువకుడు ప్రేమించి పెళ్ళిచేసుకొన్నాడు. తర్వాత కన్పించకుండా పోయాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

a young lady complient against hemanth at vijayawada police,hemanth marry her at durga tmeple oct 23 this year. they stay together seperate house at bhavanipuram five days , hemanth family members far away from her, she complient against against hemanth and his family.