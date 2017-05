ఇది నాల్గోసారి: గతంలోను ఇంతే వేగంతో!, మూడుసార్లు బుక్కైన నారాయణ కొడుకు

మంత్రి నారాయణ తనయుడు నిషిత్ దుర్మరణంతో మరోసారి రోడ్డు ప్రమాదాల గురించిన చర్చ మొదలైంది. ముఖ్యంగా యువత మితి మీరిన వేగమే వారి ప్రాణాలను గాల్లో కలిపేస్తుందని, నిషిత్ దుర్మరణంతో ఇది మరోసారి రుజువైందని పలువ

English summary

Nishit Narayana, the 23-year-old son of Andhra Pradesh Municipal Administration and Urban Development Minister P Narayana, and his friend were killed when their SUV crashed into a railing near a metro pillar in Hyderabad on Wednesday morning.