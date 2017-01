చంద్రబాబు వరం: ఫోన్లకు వెయ్యి రూపాయల రాయితీ..

ప్రజల్లో నూతన చైతన్యమే తీసుకురావడమే జన్మభూమి కార్యక్రమం లక్ష్యమని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు.

Story first published: Monday, January 2, 2017, 18:43 [IST]

English summary

In his Kurnool tour cm chandrababu attended to Janmabhoomi-maa vooru program.