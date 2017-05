ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లతో సీఎం చంద్రబాబుకు ముప్పు.. హెచ్చరించిన నిఘా విభాగం!

ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు ముప్పు పొంచి ఉందని, జెడ్ ప్లస్ భద్రత ఉన్నప్పటికీ ఢిల్లీ పర్యటనల్లో ఇకపై మెట్రో రైలులో ప్రయాణం మంచిది కాదని నిఘా విభాగం హెచ్చరించింది.

English summary

Andhra Pradesh Intelligence Department gave a warning to AP Resident Commissioner in Delhi about a threat to CM Chandrababu Naidu from Red Sandal Wood Smugglers. The Officials of the Intelligence Department suggested not to travel in Delhi Metro Rail even chandrababu in under z plus category security.