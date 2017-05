కర్ణాటకలో బస్సు ప్రమాదం: ముగ్గురు ఏపీవాసుల మృతి

కర్నాటక రాష్ట్రం మంగళూరు సమీపంలోని ఘాట్‌రోడ్డులో మంగళవారం సాయంత్రం జరిగిన బస్సు ప్రమాదంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన ముగ్గురు మృతి చెందారు. మరో పది మందికి గాయాలయ్యాయి.

English summary

Three people died and 20 others were seriously injured when a private bus fell onto its side on State Highway 26A in Charmadi Ghat road on Tuesday.