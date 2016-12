రావెల వివాదంపై బాబు సీరియస్: త్రిసభ్య కమిటీ ఏర్పాటుకు ఆదేశం

ఇరువురి మధ్య నెలకొన్న వివాదాన్ని పరిష్కరించడానికి ఓ త్రిసభ్య కమిటీని ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా ఏపీ టీడీపీ అధ్యక్షుడు కళావెంకట్రావును చంద్రబాబు ఆదేశించారు.

English summary

AP CM Chandrababu Naidu ordered for three members committee on the controversy of Minister Ravela and Johnymoon