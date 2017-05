ఐపీఎల్ కోసం వచ్చి.. ఆగివున్న లారీని ఢీకొన్న కారు: అక్కడికక్కడే ముగ్గురు మృతి

సూర్యాపేట జిల్లా చివ్వెంల మండలం గుంపుల తిరుమలగిరి వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. రహదారి పక్కన ఆగివు లారీని కారు ఢీకొన్న ప్రమాదంలో ముగ్గురు మృతి చెందారు.

Story first published: Monday, May 1, 2017, 8:26 [IST]

English summary

Three persons killed and one injured a in car accident in Suryapet on Sunday.