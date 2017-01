ఎపి రాజకీయాలపై ఆసక్తి: ముగ్గురు స్టార్లు పోటీ పడుతారా?

చిరంజీవి, బాలకృష్ణ సినిమాలు ఈ సంక్రాంతికి బాక్సాఫీసు వద్ద పోటీ పడుతున్నాయి. వచ్చే ఎన్నికల్లో వారిద్దరికి తోడు పవన్ కల్యాణ్ రాజకీయాల్లో పోటీ పడుతారా...

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

With the release of Balakrishna's Goutami putra Satakarni and Chiranjeevi's Khaidi Number 150 for Makara sankranthi debate is going on Andhra Pradesh politics.