ఏపీ శాసన మండలిని కించపరిచేలా సోషల్ మీడియాలో అభ్యంతరకర చిత్రాలను వ్యాప్తి చేసిన కేసులో రవి కిరణ్‌తోపాటు వైసిపి ఐటీ విభాగం బాధ్యుడు మధుసూదన్ రెడ్డిని మంగళవారం తుళ్లూరు పోలీస్ స్టేషన్లో పోలీసులు సుదీర్ఘం

Story first published: Wednesday, April 26, 2017, 11:43 [IST]

English summary

Thullur Police on Tuesday inquiried Inturi Ravikiran for 7 hours in Police Station.