తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఓ పన్నీరు సెల్వం గురువారం మధ్యాహ్నం ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుతో భేటీ అయ్యారు.

English summary

TN CM Panneerselvam has me AP CM Chandrababu Naidu on Thursday. Requested to release of Krishna river water.