ఆరువేలు లంచం తీసుకొంటూ ఎసిబికి చిక్కిన ట్రెజరీ ఉద్యోగి

ప్రభుత్వ జూనియర్ లెక్చరర్ నుండి ఆరువేల రూపాయాలను లంచం తీసుకొంటుండగా విశాఖ జిల్లా ట్రెజరీ ఉద్యోగి శ్రీనివాస్ ను ఎసిబి అధికారులు రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకొన్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

senior accountant in the treasury department g. srinivas was caught red handedby acb officials while demanding and accepting a bribe rs 6000 from a junior lecturer here on wednesday.