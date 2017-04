ముగిసిన చదలవాడ పదవీకాలం, మరో టర్మ్ పొడిగింపు లేనట్టేనా? కారణమిదే!

టీటీడి ఛైర్మెన్ చదలవాడ కృష్ణమూర్తతో పాటు పాలకవర్గం పదవీ కాలం పూరై్ంది.అయితే కొత్త పాలకవర్గాన్ని ప్రభుత్వాన్ని నియమించే అవకాశం ఉంది.అయితే ప్రస్తుతమున్న ఛైర్మెన్ చదలవాడనే కొనసాగించే అవకాశాలు లేవంటున్నా

English summary

TTD Chairmen Chadalawada Krishnamurthy completed two years term.Ap chiefminister will palnning to nominate new chairmen for TTD.