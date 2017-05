మోడీ అరెస్ట్ వ్యాఖ్య-జగన్ భేటీ: షాకింగ్.. బాబుకు భయమెందుకో చెప్పిన ఉండవల్లి

గతంలో ఉమ్మడి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న ప్రస్తుత నవ్యాంధ్ర సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆనాడు గుజరాత్ సీఎంగా ఉన్న నరేంద్ర మోడీని అరెస్టు చేయిస్తామని చెప్పారని మాజీ ఎంపీ ఉండవల్లి అరుణ్ అన్నారు.

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 6:10 [IST]

Former MP Undavalli Arun Kumar hot comments on Chanddrababu Naidu.

