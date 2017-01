మళ్లీ చెప్తున్నా, అది అనవసరం: రూ.1900 కోట్లపై బాబుకు ఉండవల్లి షాకింగ్ లెక్క

పట్టిసీమ ప్రాజెక్టు పైన తాను చెప్పింది తప్పని తేలితే, చంద్రబాబు ప్రభుత్వం వాస్తవాలు చెప్పాలని, తనది తప్పని నిరూపిస్తే బహిరంగ క్షమాపణకు సిద్ధమని ఉండవల్లి అన్నారు.

English summary

Undavalli counter to Chandrababu on Polavaram funds with Pattiseema.