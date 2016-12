వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మరో షాక్ తగలేలా కనిపిస్తోంది. ఆ పార్టీ పామర్రు ఎమ్మెల్యే ఉప్పులేటి కల్పన తెలుగుదేశం పార్టీలోకి చేరేందుకు దాదాపు రంగం సిద్ధమైనట్లు సమాచారం.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 10:53 [IST]

English summary

It is said that Uppuleti Kalpana likely to join in Telugudesam Party soon.