వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి, ఆ పార్టీ అధ్యక్షులు వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి షాకిచ్చేందుకే పామర్రు ఎమ్మెల్యే ఉప్పులేటి కల్పన నిర్ణయించుకున్నారు.

English summary

Reports are emerging that Pamarru MLA, Uppuleti Kalpana is confirmed to join TDP. She reportedly met AP TDP President Kala Venkat Rao a little while ago. She is likely to join TDP in the presence of Chief Minister Chandrababu Naidu in a couple of days.