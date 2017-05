సస్పెన్షన్ వేటుతో టిడిపి నేతల గైరాజర్, ఒంటరిగానే ఎమ్మెల్సీగా ప్రమాణస్వీకారం చేసిన వాకాటి

ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికైన వాకాటి నారాయణరెడ్డి సోమవారం నాడు ప్రమాణం చేశారు.వాకాటి నారాయణరెడ్డి ఇంటిపై సిబిఐ సోదాలు చేసిన నేపథ్యంలో ఆయనను పార్టీ నుండి సస్పెండ్ చేస్తున్నట్టు టిడిపి అదినేత చంద్రబాబునాయుడు శన

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Vakati Narayana Reddy swearing as a MlC on Monday.Tdp chief Chandrababu naidu suspeneded him from Tdp on Saturday, Cbi officers searched Vakati offices and hours on Friday.