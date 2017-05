ఏం జరిగిందంటే: సొంత పార్టీ నేత-కొడుకుతో గొడవపై వంశీ, వైసిపీపై ఫైర్

టిడిపి మహిళా ఎంపీటీసీని గన్నవరం ఎమ్మెల్యే వంశీ అవమానించారంటూ సోషల్ మీడియాలో వదంతులు వచ్చాయి. దీనిపై ఆయన ఓ టీవీ ఛానల్ ఇంటర్వ్యూలో స్పందించారు.

English summary

Vamshi clarifies about MPTS and her son issue.