తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉంటే ఎలాంటి కేసులనైనా ఎత్తివేస్తున్నారని, అదే ప్రతిపక్ష నేతలపై కేసులు పెట్టి వేధిస్తున్నారని వైసిపి అధికార ప్రతినిధి వాసిరెడ్డి పద్మ శుక్రవారం ఆరోపించారు.

YSR Congress Party MLA Vasireddy Padma slams TDP government for conspiracy cases against YSRCP leaders.

