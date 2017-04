జగన్ మూర్ఖుడు, బీకాంలో ఫిజిక్స్ మంత్రి పదవికి అడ్డు: జలీల్ సంచలనం

బీకాంలో ఫిజిక్స్ సబ్జెక్టు ఉంటుందని ఇంటర్వ్యూలో చెప్పడం తనకు మంత్రివర్గంలో చోటు దక్కకపోవడానికి ఒక కారణంగా అన్పిస్తోందని విజయవాడ ఎమ్మెల్యే జలీల్ ఖాన్ అభిప్రాయపడ్డారు.ఈ మేరకు ఆయన ఓ తెలుగు టీవి ఛానల్ కు

English summary

Vijayawada MLA Jaleelkhan slams Ysrcp chief ys Jagan. He didn't know how to respect party leaders.Chandrababunaidu will do justice for muslims said jaleelkhan.