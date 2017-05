ఫేస్ బుక్ లో యువతి పరిచయం, మత్తుమందిచ్చి గ్యాంగ్ రేప్

ఫేస్ బుక్ లో పరిచయమైప యువతిని తన స్నేహితులతో కలిసి గ్యాంగ్ రేప్ కు పాల్పడ్డాడు శ్రీకాంతో అనే యువకుడు. నిందితులపై బాధితురాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదుచేసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

vijayawada police arrested five persons for gang rape on a B.Tech student on 16 May. victim complaint against Srikanth and others. police arrested them on Sunday.