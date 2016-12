తెలంగాణ-ఏపీ: దేవుడికి వెండి కిరీటాలు చేయించిన బిచ్చగాడు

నల్గొండ జిల్లాకు చెందిన యాదిరెడ్డి(75) అనే యాచకుడు తాను భిక్షమెత్తుకునే ఆలయంలోని దేవుడికి రెండు వెండి కిరీటాలు చేయించాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Meet Yadireddy, a beggar from Andhra capital city Vijayawada, who donated a silver crown to Lord Ram. At a time when many across the country are facing a severe cash crunch, the offering made by the beggar to Lord Ram came as a surprise for many.