పేద మహిళను వరించిన డిజిధన్‌ లక్కీ డ్రా: రూ.66.75కు లక్ష బహుమతి

టైలరింగ్‌ చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్న బెజవాడకు చెందిన పేద మహిళను ఆ అదృష్టం వరించింది. డిజిధన్ లక్కీడ్రాలో ఆమెకు రూ. లక్ష బహుమతిగా లభించింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 9:34 [IST]

English summary

A vijayawada woman has got Rs. 1 lakh in mega draw.