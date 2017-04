ఉగ్ర కాల్పుల్లో తెలుగు జవాను మృతి: ‘నా తమ్ముడ్ని చంపిన వాళ్లను అంతం చేస్తా’

గురువారం జమ్మూకాశ్మీరులోని కుప్వారాలో భారత సైనిక శిబిరంపై ఉగ్రవాదులు చేసిన దాడిలో నగరంలోని ఆశివానిపాలేనికి చెందిన బొట్టా వెంకటరమణ మృతి చెందారు.

Story first published: Friday, April 28, 2017, 8:23 [IST]

English summary

A pall of gloom descended on Arivanipalem area of Kancharapalem in Visakhapatnam as the grief-stricken family members of Indian Army jawan Bhoota Venkata Ramana were weeping inconsolably. The 38-year-old Naik of the Indian Army was martyred in a pre-dawn fidayeen attack on an Army camp in Jammu and Kashmir’s Kupwara on Thursday.