వడ్డీ మహేష్ సమాచారం: 3 రాష్ట్రాల్లో 54 కంపెనీలపై దాడులు

ఉత్తరాంధ్రలో సంచలనం రేపిన హవాలా కుంభకోణంలో అరెస్టయిన వడ్డీ మహేష్ ఇచ్చిన సమాచారంతో ఐటీ దాడులు ప్రారంభమయ్యాయి. మూడు రాష్ట్రాల్లో బినామీ కంపెనీల పైన ఐటీ సోదాలు నిర్వహిస్తోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Rs 570 crore hawala scam unearthed in Visakhapatnam.

Other articles published on May 17, 2017