మే17,2017 నుంచి మే31,2017, సాయంత్రం 5గం. లోపు అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

English summary

Rashtriya Ispat Nigam Limited - Visakhapatnam Steel Plant (RINL VSP) invites qualified, experienced and competent professionals for recruitment of Management Trainee (MT) and Junior Medical Officers. The Online registration start from 17th May 2017 and close on 31st May 2017.