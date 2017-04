బాబు సర్కార్ అలా చేస్తే ఉద్యమం తప్పదు, కావాలనే ఇంత కక్ష: రోజా

'విద్యుత్ బిల్లులు చెల్లించని దళిత, గిరిజనులపై కేసులు నమోదు చేస్తే ఉద్యమించక తప్పదు' అని రోజా హెచ్చరికలు చేశారు.

English summary

Ysrcp MLA Roja alleged that CM Chandrababu was wantedly neglecting Nagari constituency in Ap.On wednesday she talked to media with her party members