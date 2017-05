నిరుద్యోగ భృతిపై ముందడుగు: ఉద్యోగ కల్పనపై నారా లోకేష్

నిరుద్యోగ భృతి కల్పిస్తామన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం హామీపై మంత్రి నారా లోకేష్ తాజాగా స్పందించారు. జూలై నాటికి నిరుద్యోగ భృతి విధివిధానాలు ఖరారు చేస్తామని రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 9:18 [IST]

Andhra Pradesh minister Nara lokesh on Wednesday said that the government looking on the unemployment benefit issue.