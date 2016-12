'లోపల పశ్చాత్తాపం, బయట మరోలా వైసిపి ఎమ్మెల్యేలు', టిడిపిలోకి మరికొంతమంది'

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కొడాలి నాని, చెవిరెడ్డి భాస్కర రెడ్డిలు కమిటీ ముందు పశ్చాత్తాపం ప్రకటించి, బయట మాత్రం మరోలా మాట్లాడుతున్నారని ప్రివిలేజ్ కమిటీ చైర్మన్ గొల్లపల్లి అన్నారు.

English summary

We will giver report on YSRCP MLAs in January, said privilege committee chairman Gollapalli Surya Rao.